Fiorentina-Cagliari, chiusura Ponte al Pino: le informazioni per i tifosi

Sabato la Fiorentina gioca contro il Cagliari al Franchi, a complicare la vita a tifosi e residenti è la chiusura di Ponte al Pino

Redazione VN 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 19:02)

"A tutti i cittadini chiedo di evitare il più possibile di usare l'auto in queste giornate, di prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche della viabilità. E faccio un appello ai tifosi: andiamo a sostenere la Fiorentina allo stadio contro il Cagliari. Facciamolo però senza usare la macchina, privilegiando il trasporto pubblico o la bicicletta".

A chiederlo è l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio in vista della concomitanza della chiusura di Ponte al Pino (dove sarà installata la passerella pedonale provvisoria) e della partita Fiorentina-Cagliari, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Franchi. Nel dettaglio Ponte al Pino sarà chiuso dalle ore 20 del 23 gennaio fino alle ore 5 del 26 gennaio. La chiusura sarà totale e riguarderà anche i pedoni. La viabilità alternativa, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede l'utilizzo dei cavalcavia delle Cure e di piazza Alberti per entrambe le direttrici.

Per chi andrà allo stadio Franchi, oltre ai consueti provvedimenti di viabilità, ci saranno anche quelli nella zona oltre la ferrovia: viale Mazzini, via Mannelli e via Masaccio non saranno più utilizzabili per la sosta. Anche la passerella pedonale viale Mazzini-largo Gennarelli sarà chiusa per i tifosi. "Siamo consapevoli dei disagi che questo comporterà per i cittadini e ce ne scusiamo, ma il ponte è arrivato a fine vita. La sovrapposizione con la partita - spiega Giorgio - comporterà dei disagi aggiuntivi".

Disagi non solo in strada, anche treni — La circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle ore 15 del 24 gennaio fino alle 15 del giorno successivo. I treni termineranno la corsa a Campo di Marte e Rifredi o nel caso dei treni regionali alcuni saranno soppressi. Per garantire la mobilità dei passeggeri tra le due stazioni sarà attivato un servizio sostitutivo con bus navetta con tre flotte di sei autobus (18 mezzi) da 50 posti. In corrispondenza dello stop ai treni, spiega il Comune, si aggiungeranno anche i divieti di transito. Dalle 14.30 del 24 gennaio alle 16 del giorno successivo saranno chiuse in zona Campo di Marte via Mannelli (tra via Capo di Mondo e via Varchi) e viale Mazzini (da via Masaccio a via Bovio e la corsia proveniente da via Bovio e diretta lato via Masaccio).