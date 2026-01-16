L’Aia si raduna a Coverciano: “Stagione dura. Tanta pressione e polemiche”

Primo raduno del 2026 per gli arbitri di Serie A e B. I direttori di gara della CAN si sono infatti riuniti, presso il Centro Tecnico Federale, per svolgere il consueto stage con la Commissione guidata da Gianluca Rocchi. Due giorni di riunioni tecniche, allenamenti e test atletici per prepararsi alla seconda parte del Campionato. A Coverciano sono intervenuti anche i due vicepresidenti Aia Francesco Massini e Michele Affinito.

"È una stagione dura. Per tutti. Pressioni, polemiche, rumore continuo - ha detto quest'ultimo all'Ansa -. E troppo spesso l'arbitro e l'AIA diventano il parafulmine di tutto. Stiamo vivendo un passaggio complicato anche come Associazione. Adesso il campionato entra in una fase ancora più complicata. Le polemiche arrivano prima del fischio finale. Nei momenti difficili non si scappa, si resta, perché l'AIA non sarà perfetta, ma è la nostra casa". In aula, durante le due giornate di raduno, sono stati analizzati gli ultimi turni di Campionato con i video esaminati esaminati da Rocchi.