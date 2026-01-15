Vi ricordate Douglas Costa? Funambolo brasiliano della Juventus tra il 2017 e il 2020 (fu preso da Paratici), oggi è svincolato dopo un'esperienza al Sydney FC in Australia. E per lui c'è la prospettiva di un ritorno in Italia, ma a latitudini ben diverse. Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, Douglas Costa potrebbe andare al Chievo in Serie D. Un colpo clamoroso considerando che il giocatore ha "solo" 35 anni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Clamoroso Douglas Costa: l’ex Juve può tornare in Italia… ma in Serie D
altre news
Clamoroso Douglas Costa: l’ex Juve può tornare in Italia… ma in Serie D
L'esterno brasiliano 35enne sta per trasferirsi al Chievo (con la promessa di un futuro a Dubai)
In Veneto l'ex Juve sarebbe però solo di passaggio: la proposta è infatti di giocare nel Chievo fino a giugno per poi trasferirsi l'Al Ittifaq di Dubai, tramite Pietro Laterza che è il patron di entrambi i club e che ha appena portato Mario Balotelli negli Emirati. Sfruttando le norme sui tesseramenti extracomunitari in D, l'affare è possibile: c'è il sì del giocatore, si tratta sull'ingaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA