Clamoroso Douglas Costa: l’ex Juve può tornare in Italia… ma in Serie D

Vi ricordate Douglas Costa ? Funambolo brasiliano della Juventus tra il 2017 e il 2020 (fu preso da Paratici), oggi è svincolato dopo un'esperienza al Sydney FC in Australia. E per lui c'è la prospettiva di un ritorno in Italia, ma a latitudini ben diverse. Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, Douglas Costa potrebbe andare al Chievo in Serie D. Un colpo clamoroso considerando che il giocatore ha "solo" 35 anni.

In Veneto l'ex Juve sarebbe però solo di passaggio: la proposta è infatti di giocare nel Chievo fino a giugno per poi trasferirsi l'Al Ittifaq di Dubai, tramite Pietro Laterza che è il patron di entrambi i club e che ha appena portato Mario Balotelli negli Emirati. Sfruttando le norme sui tesseramenti extracomunitari in D, l'affare è possibile: c'è il sì del giocatore, si tratta sull'ingaggio.