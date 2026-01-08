Il Tottenham di Paratici è nel caos. Romero attacca: “I dirigenti non parlano”

Il Tottenham di Paratici è sempre più in crisi. Cristian Romero attacca pubblicamente la società

Redazione VN 8 gennaio - 08:51

Momento nero per il Tottenham. Gli Spurs erano partiti con ben altre ambizioni, dopo la vittoria dell'Europa League nella scorsa stagione (terminata comunque di poco sopra la zona retrocessione). L'arrivo di Frank, coinciso con l'addio dell'ex presidente Levy, sembrava essere la mossa giusta. Invece il Tottenham non va, e ieri è stato sconfitto dal Bournemouth, scivolando al quattordicesimo posto. Il gol nel finale di Semenyo (già promesso sposo del City), ha scatenato la rabbia nei tifosi Spurs, che hanno contestato la squadra. Nel post gara Cristian Romero, attraverso i propri social, ha fortemente criticato la dirigenza. Una dirigenza che può ancora avvalersi di Fabio Paratici, che però sembra sempre più vicino alla Fiorentina. Le parole di Romero.

Che attacco — "Mi scuso con tutti i tifosi che ci seguono ovunque, che ci sono sempre e continueranno ad esserci. Siamo responsabili, non c'è dubbio. Io sono il primo.

Ma continueremo ad affrontare la situazione e a cercare di ribaltare la situazione, per noi stessi e per il club.

In momenti come questo, dovrebbero essere gli altri a parlare, ma non lo fanno, come accade ormai da diversi anni. Si presentano solo quando le cose vanno bene, per raccontare qualche bugia.

Restiamo qui, lavorando, restando uniti e dando il massimo per ribaltare la situazione. Soprattutto in momenti come questo, stare zitti, impegnarsi di più e andare avanti tutti insieme, fa parte del calcio."