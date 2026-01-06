L'addio di Enzo Maresca è stata una notizia clamorosa. Il tecnico nelle ultime settimane aveva già palesato la propria insoddisfazione per l'atteggiamento poco protettivo della società. Il tecnico dei Blues per la prima volta ha parlato della separazione sui propri social. Le lettera:
altre news
La lettera di Maresca: “Vado via con la pace interiore. Un viaggio splendido”
Le parole—
“LASCIA QUESTO MONDO UN PO’ MEGLIO DI COME LO HAI TROVATO”
Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della conference league.
Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere.
Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi.
Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella conference league e la vittoria della coppa del mondo per club.
Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore!
Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido.
Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro.
Grazie CHELSEA da parte mia e della mia famiglia"
© RIPRODUZIONE RISERVATA