“Rocco ci insegna che alla fine del viaggio non si perde, si ritrova tutto”

Il prete che presiede i funerali di Rocco Commisso in un passaggio dell'omelia si è rivolto in italiano a chi segue dall'Italia:
Le belle parole pronunciate nell'omelia per i funerali di Rocco Commisso: "Non ha trovato una vita migliore, ma la migliore vita"
Anni fa Rocco Commisso ha lasciato l'Italia, lasciando patria e casa, cercando una vita migliore per se stesso. Ha trovato una nuova patria e una nuova casa. Ora Rocco si è spostato di nuovo lasciando patria e casa, e ha trovato non una vita migliore, ma la migliore vita. La vittoria finale. Lasciate che Rocco vi insegni questo: che alla fine del viaggio non si perde, ma si ritrova tutto. Ha ritrovato sua mamma, suo papà. Alla fine del nostro viaggio non perderemo niente, ma ritroveremo tutto. Ritroveremo Rocco.
