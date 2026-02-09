Fenucci su Fabbian: “Come un figlio, ma ci serviva uno più duttile”

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Simon Sohm del suo arrivo e della cessione di Fabbian. Le sue parole:
Fabbian? Abbiamo deciso di optare per un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, perché Sohm può giocare sia da trequartista che in mediana. Inoltre, le condizioni di obbligo di riscatto di Giovanni, in caso di salvezza della Fiorentina, ci consente di programmare il mercato estivo, che dovrà essere molto intelligente, qualora non dovessimo partecipare alle coppe. Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta.
