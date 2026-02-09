Sentite Sohm: “Non sono l’unico ad aver faticato alla Fiorentina, mi serviva aria nuova”

Simon Sohm parla in conferenza: il retroscena sull'addio alla Fiorentina e il nuovo feeling con Italiano a Bologna

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 16:53)

Mentre il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì 11 febbraio, Simon Sohm ha preso la parola per la sua conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista, arrivato sotto le Due Torri in prestito con diritto di riscatto proprio dalla Fiorentina, ha tracciato un bilancio del suo recente passato in riva all'Arno:

"Le prime sensazioni sono estremamente positive. Il gruppo mi ha accolto benissimo, facilitando il mio inserimento. Sono molto fiducioso per questa nuova avventura. Nonostante dall'esterno possa sembrare un momento tutto negativo, vi assicuro che non è così. Io qui mi sto trovando splendidamente".

Italiano — "Cosa mi chiede il mister? Di spingere al massimo ogni giorno. Credo che abbiamo la stessa visione di calcio e obiettivi comuni: sono certo che insieme usciremo da questa fase complicata della stagione".

Fiorentina — Sohm ha poi analizzato con onestà i mesi trascorsi in viola, dove non è mai riuscito a imporsi: "A Firenze le cose non hanno funzionato per me, ma è un discorso che riguarda anche altri compagni. Sentivo proprio l'esigenza fisiologica di cambiare ambiente, mi serviva aria nuova per ritrovarmi".