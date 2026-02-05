Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Monza, Lucchesi mette la quarta: il VIDEO della velocità raggiunta dal giocatore

altre news

Monza, Lucchesi mette la quarta: il VIDEO della velocità raggiunta dal giocatore

Lucchesi Monza
Lorenzo Lucchesi si è distinto nella gara contro il Monza per la sua velocità
Redazione VN

Nel match che ha visto il Monza imporsi in trasferta contro il Padova, Lorenzo Lucchesi è stato protagonista solo nei minuti conclusivi. Il difensore, di proprietà della Fiorentina, è stato inserito al 90’ per consentire ad Andrea Colpani di uscire tra gli applausi.

Un ingresso apparentemente marginale, che non gli ha però impedito di lasciare un segno significativo nella gara e nell’intero campionato di Serie B. Il giocatore classe 2003, dopo aver intercettato il pallone, ha sfruttato gli spazi concessi dalla difesa avversaria per avanzare palla al piede, facendo segnare — secondo le rilevazioni dei dispositivi di tracking del Monza — una velocità massima di 34,7 km/h. Il video:

Leggi anche
Sampdoria, parla il ds: “Ecco perché abbiamo scelto Martinelli. È un talento”
Vannucchi cambia squadra, ma resta in C. L’annucio ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA