Monza, Lucchesi mette la quarta: il VIDEO della velocità raggiunta dal giocatore

Nel match che ha visto il Monza imporsi in trasferta contro il Padova, Lorenzo Lucchesi è stato protagonista solo nei minuti conclusivi. Il difensore, di proprietà della Fiorentina, è stato inserito al 90’ per consentire ad Andrea Colpani di uscire tra gli applausi.
Lorenzo Lucchesi si è distinto nella gara contro il Monza per la sua velocità
Un ingresso apparentemente marginale, che non gli ha però impedito di lasciare un segno significativo nella gara e nell’intero campionato di Serie B. Il giocatore classe 2003, dopo aver intercettato il pallone, ha sfruttato gli spazi concessi dalla difesa avversaria per avanzare palla al piede, facendo segnare — secondo le rilevazioni dei dispositivi di tracking del Monza — una velocità massima di 34,7 km/h. Il video:
