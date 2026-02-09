La tabella di Cecchi: “Fiorentina salva anche con 6 sconfitte, vi spiego perché”

Le parole del giornalista Stefano Cecchi sul momento della Fiorentina e sul pareggio di sabato contro il Torino

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 14:14)

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del pareggio contro il Torino e non solo. Ecco le sue parole:

"Sabato ci sono rimasto male: mi ero illuso di portare a casa i tre punti. Quel colpo di Maripan ci ha stregati. Quanti di voi sono convinti che la Fiorentina sia già in Serie B? Io vi spiegherò come è possibile salvarci. Anzi, anche in caso di sconfitta col Como, credo proprio che ci salveremo."

La tabella salvezza — "Ho fatto la tabella salvezza e ho capito che non retrocederemo: con una sola vittoria in trasferta e ben sei sconfitte, la Fiorentina si salverà. La quota salvezza è intorno ai 36 punti. La Fiorentina dovrà vincere con Pisa, Parma, Hellas Verona, Sassuolo e Genoa; con Udinese, Cremonese e Lecce basterebbe un pareggio, mentre con Inter, Como, Lazio, Roma, Juventus e Atalanta si potrebbe anche perdere. Per ottenere questi risultati basterebbero tante prestazioni come quella di sabato col Torino, ma con meno disattenzioni. Questa tabella non è il libro dei sogni, ma una realtà possibile. Il cuore del tifoso deve sperare fino all'ultimo: servirà una Fiorentina da 5,5 per ottenere la salvezza. Lo spiraglio c'è, ancora non è impossibile salvarsi. In più, il Lecce ha un calendario difficilissimo: secondo me non farà più punti della Fiorentina."

Vanoli — "Ho paura che non abbia capito la squadra. Non credo che la Fiorentina abbia pareggiato col Torino solo per colpa di Vanoli: i due gol sono frutto di errori dei singoli. La sua colpa principale è quella di non aver trasmesso quel carattere che tutti ci aspettavamo. Nel finale si è messo a cinque in difesa, abbassando troppo il baricentro e trasmettendo paura ai giocatori. Al momento pare più un ostacolo che un valore aggiunto. Negli ultimi cinque minuti, sulla nostra destra, Dodo non ha mai preso l'esterno del Torino: io lo avrei sostituito, perché era chiaramente in difficoltà. Gli errori difensivi sono colpa di Vanoli o del singolo? È un aspetto allenabile? Queste sono le mie domande."