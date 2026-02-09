Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del pareggio contro il Torino e non solo. Ecco le sue parole:
La tabella di Cecchi: “Fiorentina salva anche con 6 sconfitte, vi spiego perché”
"Sabato ci sono rimasto male: mi ero illuso di portare a casa i tre punti. Quel colpo di Maripan ci ha stregati. Quanti di voi sono convinti che la Fiorentina sia già in Serie B? Io vi spiegherò come è possibile salvarci. Anzi, anche in caso di sconfitta col Como, credo proprio che ci salveremo."
La tabella salvezza—
"Ho fatto la tabella salvezza e ho capito che non retrocederemo: con una sola vittoria in trasferta e ben sei sconfitte, la Fiorentina si salverà. La quota salvezza è intorno ai 36 punti. La Fiorentina dovrà vincere con Pisa, Parma, Hellas Verona, Sassuolo e Genoa; con Udinese, Cremonese e Lecce basterebbe un pareggio, mentre con Inter, Como, Lazio, Roma, Juventus e Atalanta si potrebbe anche perdere. Per ottenere questi risultati basterebbero tante prestazioni come quella di sabato col Torino, ma con meno disattenzioni. Questa tabella non è il libro dei sogni, ma una realtà possibile. Il cuore del tifoso deve sperare fino all'ultimo: servirà una Fiorentina da 5,5 per ottenere la salvezza. Lo spiraglio c'è, ancora non è impossibile salvarsi. In più, il Lecce ha un calendario difficilissimo: secondo me non farà più punti della Fiorentina."
Vanoli—
"Ho paura che non abbia capito la squadra. Non credo che la Fiorentina abbia pareggiato col Torino solo per colpa di Vanoli: i due gol sono frutto di errori dei singoli. La sua colpa principale è quella di non aver trasmesso quel carattere che tutti ci aspettavamo. Nel finale si è messo a cinque in difesa, abbassando troppo il baricentro e trasmettendo paura ai giocatori. Al momento pare più un ostacolo che un valore aggiunto. Negli ultimi cinque minuti, sulla nostra destra, Dodo non ha mai preso l'esterno del Torino: io lo avrei sostituito, perché era chiaramente in difficoltà. Gli errori difensivi sono colpa di Vanoli o del singolo? È un aspetto allenabile? Queste sono le mie domande."
