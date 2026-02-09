CorFio: “Fiorentina tra rammarico, Parma e Lecce. Così salvarsi è dura”

Il Corriere Fiorentino sulla situazione della Fiorentina

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 07:00)

La Fiorentina arriva alla trasferta di Como in un contesto di classifica improvvisamente più allarmante. I recenti risultati di Parma e Lecce hanno rimescolato la lotta salvezza, ampliando il divario con alcune dirette concorrenti e lasciando i viola in piena zona retrocessione. A quota 18 punti, con Pisa e Verona poco sotto, la squadra di Vanoli non può più permettersi di ignorare una realtà che i numeri rendono sempre più evidente.

Il pareggio del Franchi ha riproposto un copione ormai ricorrente: la Fiorentina continua a sprecare punti da situazioni di vantaggio, stabilendo un record negativo in Serie A. In dodici partite in cui era passata avanti nel punteggio, ha raccolto solo 14 punti su 36 disponibili. Ancora più pesante il bilancio dei gol subiti nei finali di gara e dei punti persi oltre il 90’, segnale di una fragilità strutturale che accompagna la squadra per tutta la stagione.

A tutto questo si aggiungono gravi lacune difensive, in particolare sulle palle alte e nei minuti conclusivi. I viola hanno subito 38 gol, con appena tre clean sheet, e sono la peggior squadra del campionato per reti incassate di testa. La gestione dei finali resta il nodo centrale: contro il Torino, come in molte altre occasioni, la Fiorentina ha ceduto sotto pressione. In un campionato sempre più corto, anche un solo scatto delle rivali basta ad aumentare l’urgenza e il peso delle prossime scelte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.