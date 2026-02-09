Mandorlini: “La Fiorentina ha qualità, ma basta errori nel finale. Fiducia a Vanoli”

L'intervento di Andrea Mandorlini

Andrea Mandorlini ha commentato ai microfoni di A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno il momento della Fiorentina dopo il pareggio casalingo contro il Torino. Ecco le parole dell'ex tecnico dell'Hellas Verona:

"Il campionato della Fiorentina era impronosticabile a inizio stagione. Questo è il presente e la squadra deve cercare di fare punti. In questo momento gli episodi girano contro i viola, ma tutto l’ambiente deve restare unito. Il materiale tecnico è importante e credo che, alla fine, la squadra uscirà da quella zona della classifica."

"Troppi gol subiti" — "La Fiorentina ha subito 38 gol: sono tanti, ma anche le altre concorrenti ne subiscono molti. Fa parte di questa stagione di basso livello; la concentrazione è fondamentale, e credo che i giocatori debbano calarsi di più in questa realtà. Non puoi prendere un gol alla fine contro il Torino: i difensori devono richiamarsi a vicenda, e non solo loro. È successo troppe volte di subire reti all'ultimo minuto, ma non penso che la colpa sia dei cambi o delle scelte tattiche."

"Vanoli mi piace" — "Sulle palle inattive devi essere più forte. La Fiorentina ha un potenziale maggiore rispetto alle avversarie. Vanoli mi piace molto, credo stia facendo di tutto per salvare la squadra. La strada per la salvezza sarà lunga: la Fiorentina non ne uscirà domani."