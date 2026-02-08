Da Torino: “I granata allontanano la zona rossa. Ma nessuna ambizione”

P rima la vittoria sul Lecce, poi il pareggio contro Fiorentina: con le ultime due partite di campionato il Torino, perlomeno, non ha permesso alla squadre in piena lotta per non retrocedere di avvicinarsi, mantenendo una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Se parlassimo di una neopromossa con l’obiettivo di mantenere la categoria sarebbe certo un buon risultato, ma se come in questo caso il soggetto del discorso è il Toro, non c’è certo da essere soddisfatti. E non si può essere soddisfatti neanche se il pari è stato raggiunto in extremis come avvenuto ieri: era il 94’ quando Maripan ha segnato di testa il 2-2. Non sono questi i risultati di una «società ambiziosa», come alla vigilia l’ha definita Marco Baroni e come il Toro dovrebbe essere. Ma non sono queste neppure le prestazioni da Toro, perché per lunghissimi tratti è stata la Fiorentina a fare la partita, con i granata bassi in difesa a cercare di arginare gli avversari. [...] Chissà qual è stato il primo pensiero di Urbano Cairo, ieri presente in tribuna al Franchi, appena l’arbitro ha decretato la fine della sfida tra Vanoli, l’allenatore che alla fine dello scorso campionato cacciò perché deluso dai risultati e da certe dichiarazioni in sala stampa, e Baroni, l’allenatore che ha scelto per sostituirlo. Era convinto di aver costruito una squadra all’altezza per obiettivi importanti l’anno scorso, era convinto di aver dato al nuovo tecnico una squadra attrezzata per l’Europa nell’ultima estate. I risultati, come questo 2-2, dicono invece altro, raccontano che le ambizioni sono distanti dal suo Torino.