Benedetto Ferrara dice la sua sul pareggio della Fiorentina contro il Torino. Ecco le sue parole sulle pagine della Nazione:
La Nazione
Ferrara: “La Fiorentina non si sa difendere. ‘Speriamo bene’ il messaggio di Vanoli”
Ferrara sulla Fiorentina
La solita storia. La solita delusione. Non si può dire che la Fiorentina non si sia impegnata, ma resta una squadra che non sa difendersi, un po' come il Torino, che non e granché ma si impegna fino alla fine forse cosciente del fatto che davanti a De Gea c'è sempre spazio per qualcosa di buono. Soprattutto dopo i cambi di Vanoli che abbassa la squadra dando un segnale preciso che possiamo riassumere in due parole: speriamo bene. Beh, c'è da soffrire ancora, ma questo concetto avrebbe avuto la priorità anche in caso di vittoria. Ora che il mercato ha aggiunto cose buone (Solomon e Harrison), restano gli incubi dei calci piazzati, le distrazioni, il terrore di non arrivare in fondo quando hai la gara in mano. Una volta smaltita la sbornia per l'arrivo di un bravo ds non resta che reinventare mentalmente una difesa incapace di reggere i colpi. Non c'è più spazio per l'ingenuità. Questo è un pareggio che fa davvero male.
