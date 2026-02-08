CorSport: “La Fiorentina invita Batistuta, ma all’ex giocatore non risulta”

Fiorentina-Batistuta, ci sono dei precedenti

L’argentino pochi giorni fa si era lasciato andare a uno sfogo, nel corso di un’intervista realizzata da Cronache di Spogliatoio, in cui manifestava il proprio dispiacere per non aver mai ricevuto, a suo dire, una chiamata da parte del club toscano per entrare a far parte della società: «Sto aspettando una chiamata dalla Fiorentina, che però non è mai arrivata. I dirigenti non mi considerano, e questo mi fa molto male».