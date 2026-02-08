Polverosi si chiede: “Come farà la Fiorentina a uscire dall’inferno?”

Alberto Polverosi commenta sul Corriere dello Sport il pareggio della Fiorentina contro il Torino. Ecco la sua opinione:
Se continua così, come fa la Fiorentina a uscire dal suo inferno? Come può una squadra che sta vincendo una partita decisiva a tre minuti dalla fine del recupero buttare via quel tesoro? E buttarlo via in quel modo, paralizzandosi dalla paura, dal terrore, tanto non riuscire a cacciare via la palla dalla propria area per un quarto d’ora. La Fiorentina non era assediata solo dal Torino, ma anche e soprattutto dalle sue paure, dalle sue incertezze, dalla sua incapacità di credere in qualcosa che pure aveva meritato, la vittoria. Il pareggio la inchioda ancora al terz’ultimo posto e oggi il Lecce potrebbe staccarla di nuovo, lasciandola in zona-retrocessione con Verona e Pisa. Al Franchi ha vinto un solo scontro diretto con la Cremonese, ne ha persi tre e ha pareggiato questo, diciotto punti in ventiquattro partite, o la Fiorentina raddoppia (!) la sua media-punti o va giù. Eppure i segnali sembravano tutti a favore dei viola. Che hanno perso Gudmundsson a inizio ripresa, è entrato Harrison, quando erano già sotto di un gol e lo stadio tremava. Senza il 10, sarebbe stata durissima la rimonta, si pensava. E invece proprio i due ex Premier, Solomon e Harrison, hanno spinto la loro nuova squadra sul 2-1. Un altro bel segnale era la partita che la squadra di Vanoli stava giocando. Aggressiva (da vedere come Mandragora ha strappato la palla a Gineitis prima di consegnarla a Solomon per la labbrata dell’uno a uno), decisa, convinta delle sue qualità, a cominciare da quelle di Fagioli, leader assoluto della manovra viola. Poi Parisi, Solomon, ora anche Harrison e di nuovo Kean, decisivo come serve alla Fiorentina e come servirà alla Nazionale.
