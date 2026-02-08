La moViola: Comuzzo da rosso e fallo sul pareggio viola? Colombo divide

GAZZETTA DELLO SPORT 4,5: A cavallo del 20' pt, l'arbitro lascia correre due situazioni in mezzo al campo: i contrasti Pongracic-Kulenovic e Maripan-Kean non meritano sanzioni. Al 30', giallo giusto a Lazaro su Parisi: contrasto inserito in un'azione promettente. Al 37', niente rigore al Torino: il braccio di Pongracic è evidentemente largo ma è palla fortuita, inattesa e con genesi alle spalle. Giusto far proseguire. A 6' st, l'1-1 è viziato da un fallo a principio azione di Mandragora su Gineitis (spinta a una mano e contatto sul piede prima di prendere la palla): è uno di quei tamponamenti che solitamente portano a un fischio e in questo caso Colombo lascia correre. Ma poi, lungo la gara, fischia l'evento come falloso davanti alla stessa dinamica: con Aboukhlal su Harrison (25' st) e Gineitis su Dodò (44' st). Giudizi difformi praticamente da un tempo all'altro. Al 18' st, Maripan e Kean si trattengono a vicenda e l'azione è contraria dall'essere promettente: il giallo al granata è eccessivo. Detto che al 22' manca un angolo alla Fiorentina (punizione di Mandragora deviata da Simeone), ecco che al 48' c'è un'entrata, sulla destra, di Comuzzo in scivolata su Aboukhlal: tacchetti in vetrina sulla caviglia alta, più da rosso che da giallo.