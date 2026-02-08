La moViola: Comuzzo da rosso e fallo sul pareggio viola? Colombo divide

Viola News
La moviola di Fiorentina-Torino
La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport oltre a Tuttosport analizzano la gara di Colombo, arbitro della sfida tra Torino e Fiorentina. Ecco i voti:

GAZZETTA DELLO SPORT 4,5: A cavallo del 20' pt, l'arbitro lascia correre due situazioni in mezzo al campo: i contrasti Pongracic-Kulenovic e Maripan-Kean non meritano sanzioni. Al 30', giallo giusto a Lazaro su Parisi: contrasto inserito in un'azione promettente. Al 37', niente rigore al Torino: il braccio di Pongracic è evidentemente largo ma è palla fortuita, inattesa e con genesi alle spalle. Giusto far proseguire. A 6' st, l'1-1 è viziato da un fallo a principio azione di Mandragora su Gineitis (spinta a una mano e contatto sul piede prima di prendere la palla): è uno di quei tamponamenti che solitamente portano a un fischio e in questo caso Colombo lascia correre. Ma poi, lungo la gara, fischia l'evento come falloso davanti alla stessa dinamica: con Aboukhlal su Harrison (25' st) e Gineitis su Dodò (44' st). Giudizi difformi praticamente da un tempo all'altro. Al 18' st, Maripan e Kean si trattengono a vicenda e l'azione è contraria dall'essere promettente: il giallo al granata è eccessivo. Detto che al 22' manca un angolo alla Fiorentina (punizione di Mandragora deviata da Simeone), ecco che al 48' c'è un'entrata, sulla destra, di Comuzzo in scivolata su Aboukhlal: tacchetti in vetrina sulla caviglia alta, più da rosso che da giallo.

CORRIERE DELLO SPORT 6: Al 37’ del primo tempo il Torino si lamenta per un tocco di braccio di Pongracic nell'area della Fiorentina. Non ci sono, però, gli estremi per la punibilità. Il pallone sbatte sul braccio del numero 5 viola dopo un colpo di testa del compagno Parisi, da distanza ravvicinata. È assolutamente inaspettato e dunque fa bene Colombo a non assegnare il calcio di rigore e il Var ad avallare la decisione. Almeno un errore l'arbitro lo commette, invece, a livello disciplinare nella ripresa: al 19' è eccessiva l'ammonizione per Maripan. Qualche dubbio resta anche sul provvedimento per Comuzzo, ammonito, per il fallo su Aboukhlal. Il difendente rischia qualcosa di più. Nel primo tempo l'arbitro aveva estratto due cartellini gialli: al 31’ per punire correttamente la trattenuta plateale di Lazaro su Parisi e al 40’ per le proteste di Dodo. Il giocatore della Fiorentina aveva subìto fallo, ma non si era accorto che Colombo aveva dato il vantaggio. È regolare il gol dello 0-1 segnato da Casadei, tenuto in gioco da Dodo. Sull'azione della rete dell'1-1 c'è qualche lamentela dei giocatori del Torino per il recupero del pallone di Mandragora che, da dietro, arriva a contatto con Gineitis, colpendo col piede il pallone. Ci sta l'interpretazione, visto il metro tenuto, e il lasciar di conseguenza proseguire il gioco.

TUTTOSPORT 6,5: Qualche episodio dubbio per Colombo, che alla fine lascia scorrere via la partita senza grossi problemi.

