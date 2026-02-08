Poesio: “Errore assurdo di Dodò sul gol di Casadei, così salvarsi è un’impresa”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, condanna Dodò per l'errore sul gol di Casadei. Anche se, alla fine, è tutto il reparto a sbagliare:
Una cosa è certa: con una difesa così conquistare la salvezza rischia di diventare davvero un’impresa. Anche quando tutto sembrava apparecchiato per il ritorno alla vittoria e per una notte (almeno) fuori dalla zona retrocessione, la Fiorentina non è riuscita ad andare oltre un pareggio contro un Torino che nella ripresa non era riuscito a frenare gli attacchi viola. Troppi gli errori, troppa la superficialità, ma anche del tutto sbagliato l’atteggiamento degli uomini di Vanoli che si sono chiusi in difesa cercando di portare a casa i tre punti e che invece hanno finito per portarsi il pericolo in area di rigore. Un film già visto, l’ennesimo, un’altra partita in cui la Fiorentina ha mostrato più i suoi limiti che i suoi (pochi) pregi. Eppure Solomon e Kean erano riusciti a ribaltare la gara, rimediando all’assurdo errore di Dodò in occasione del primo gol. Una rete che Vanoli farebbe bene a proiettare a loop nello spogliatoio perché è una specie di manifesto di come i viola non stiano prendendo troppo sul serio la propria condizione di classifica. Non può un centrocampista avversario saltare solitario all’altezza del dischetto di rigore con i difensori che salgono senza nemmeno guardarsi intorno. Senza nemmeno preoccuparsi di proteggere De Gea perché tanto «ci penserà qualcun altro». Superficialità, leggerezza e pure una buona dose di errori tecnici, la Fiorentina continua ad essere vittima di tutto questo e a raccogliere, partita dopo partita, «mazzate» che non possono che affossare ancora di più il morale.
