CorSport: “Gli sfoghi di Kean e Solomon. Fiorentina, così è inaccettabile”

Manor Solomon avrebbe potuto essere l’uomo copertina di Fiorentina-Torino, se non fosse stato per l’ennesimo finale amaro. Nel post partita l’israeliano non nasconde la delusione: parla di vergogna, di panico negli ultimi minuti e di una partita che i viola avrebbero dovuto vincere. La soddisfazione per il secondo gol consecutivo passa in secondo piano rispetto al rammarico per due punti buttati, anche se resta la volontà di continuare ad aiutare la squadra nel difficile cammino verso la salvezza.

La svolta della gara arriva all’inizio della ripresa, quando l’infortunio di Gudmundsson costringe Vanoli a rivedere l’assetto offensivo. Solomon viene spostato sulla fascia sinistra, la sua zona naturale, e da lì cambia volto alla partita: trova spazio, fiducia e incisività. Al 51’ riceve da Mandragora, rientra sul destro e scarica un tiro potente e preciso che vale l’1-1, facendo esplodere il Franchi. È il suo secondo centro consecutivo dopo quello di Napoli, segnale importante per una Fiorentina che ha bisogno di tutti.