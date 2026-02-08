CorFio: “Kean è tornato, ma la difesa della Fiorentina è un incubo”

Moise Kean è tornato davvero, e lo ha fatto nel modo che tutti aspettavano: gol, corsa sotto la curva e sensazione di essere di nuovo il riferimento offensivo della Fiorentina. Dopo l’assist di Harrison su apertura di Solomon, il suo destro preciso ha acceso il Franchi e dato concretezza alle parole di Paratici, che in settimana lo aveva spronato. Poco importa l’errore clamoroso del primo tempo a tu per tu con Paleari: Kean ha insistito, ha reagito e ha trovato il gol numero sei, ritrovando fiducia e centralità dopo i problemi alla caviglia.