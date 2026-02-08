Nazione: “Vanoli aspetta Rugani. Cosa filtra sulla sua possibile presenza col Como”

Nazione su Rugani

Si apre oggi al Viola Park una settimana cruciale per Daniele Rugani, ultimo rinforzo della Fiorentina e giocatore individuato dalla società per dare solidità a una difesa profondamente rinnovata ma ancora troppo vulnerabile. Dopo il trasferimento a Firenze, il centrale non ha mai potuto lavorare realmente in gruppo, e lo staff di Vanoli confida che da oggi possa iniziare un reintegro graduale negli allenamenti con la squadra.

L’obiettivo è la sfida di sabato prossimo contro il Como, appuntamento che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase sia per Rugani sia per la retroguardia viola. Tecnico e giocatore sperano di poter voltare pagina e trovare continuità, ma l’attenzione resta massima vista la delicatezza della situazione fisica del difensore.

Rugani arriva infatti da una lesione di secondo grado al gemello mediale della gamba destra, un infortunio subito a metà dicembre contro la Roma e notoriamente soggetto a ricadute. A complicare il quadro c'è anche la scarsa continuità avuta prima del ko, con pochi minuti accumulati tra campionato e Champions. Solo nel corso della settimana a Bagno a Ripoli sarà possibile capire se e quando potrà arrivare la prima convocazione in viola, dopo aver assistito dalla tribuna alla gara con il Torino.