Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha analizzato la gara gioca dalla Fiorentina di Paolo Vanoli contro il Torino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Una Fiorentina inspiegabile. Se continua così, non si salva”
Corriere dello Sport
CorSport: “Una Fiorentina inspiegabile. Se continua così, non si salva”
L'analisi del Corriere dello Sport
Però restano dei difetti pesanti che questa squadra non riesce a cancellare. Del più grosso si è già detto, il panico quando si trova in vantaggio con annesso gol subìto in pieno recupero (siamo a sei...) e come al solito su calcio piazzato, a cui si aggiungono i cambi che hanno abbassato il livello e aumentato le incertezze anziché toglierne. Ma c’è un altro difetto che sta diventando una costante sempre più pericolosa: la facilità con cui prende gol. Sembra diventato un giochetto da ragazzi. Le due reti assurde incassate a Napoli si uniscono alla prima subita ieri sera dal Torino. Quando Ilkhan ha crossato il pallone in area, Dodo ha fatto un movimento che non aveva senso: il turco era liberissimo e ovviamente ha calciato a palla scoperta, Dodo anziché restare a controllare Casadei, ha fatto un passo in avanti pensando (pensando...) di metterlo in fuorigioco, invece lo ha tenuto dentro e dentro la rete viola è finito anche il pallone girato di testa, in tutta comodità, dal granata. La Fiorentina era partita bene, poi aveva subìto il Toro, di nuovo aveva creato occasioni e anche dopo aver preso il gol di Casadei ha trovato subito la forza di reagire. Non si è scomposta, ha attaccato, ha spinto indietro il Torino, ha rischiato qualcosa solo in contropiede. Tredici tiri a cinque prima dell’intervallo era un bel dato seppure inutile, la Fiorentina era dentro la partita, ma il risultato era degli altri per un’altra follia difensiva. Poi la rimonta, il crollo, il terrore, l’incubo che riaffiora e inghiotte una squadra che si sfalda, una squadra inspiegabile, con la testa che esplode anziché raffreddarsi. Se continua così, non si salva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA