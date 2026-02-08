Repubblica: “Un pari che sa di sconfitta. Le scelte di Vanoli parlano chiaro”

L'edizione odierna di Repubblica in edicola sottolinea un dettaglio, che poi tanto dettaglio non è: la Fiorentina ha buttato tanti, troppi punti nei finali di partita. Un vero macigno, che rischia di costare carissimo nell'economia di una salvezza difficile. La rete di Maripan nel recupero è l'ennesima condanna di una stagione da patema fino alla fine. Un pari che sa di sconfitta, con annesse colpe di Vanoli: l'allenatore ha assunto un atteggiamento troppo conservativo, quasi avendo paura di vincere. La Fiorentina ha arretrato e si è scoperta troppo paurosa, per un risultato che alla fine cancella anche le cose buone.