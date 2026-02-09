Orlando difende Vanoli: “Ha sbagliato i cambi, ma non è l’ultimo arrivato”

Sono rimasto davvero sorpreso perché, dopo il 2-1, avevo la sensazione che la Fiorentina controllasse la partita. Le sostituzioni non mi hanno convinto: senza voler fare polemiche, hanno trasmesso l’idea di una squadra che si è abbassata troppo per timore, concedendo al Torino negli ultimi dieci minuti la possibilità di spingere con continuità, soprattutto sulla fascia destra dove Dodô era in difficoltà. Ho l’impressione che la Fiorentina sia una delle squadre che subisce più gol da palla inattiva: fatica a difendere e non è chiaro se dipenda dalla paura o da veri limiti nella fase difensiva. Molti se la prendono con l’allenatore, ma non è certo uno sprovveduto. Il punto è che questa squadra non riesce a mostrare il carattere necessario in momenti come questi: per la settima o ottava volta si è fatta rimontare o superare nel finale, ed è un aspetto su cui il tecnico deve intervenire. La sensazione è che dalla metà campo in avanti giochi anche bene, ma poi non avverta il pericolo: non sembra aver compreso che è pienamente coinvolta nella lotta salvezza e negli ultimi minuti appare sempre troppo morbida. Solomon ha cambiato l’inerzia della gara. L’infortunio di Gudmundsson gli ha permesso di occupare quella zona del campo e diventare determinante. È un giocatore che sta lasciando il segno in questa Fiorentina. Harrison tende sempre a rientrare sul sinistro per mettere palloni in area, ma ha portato energia e movimento. Kean non è parso al meglio della condizione, però ha realizzato un gol straordinario.