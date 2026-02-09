Serse Cosmi, ex allenatore di Serie A, ha commentato gli errori difensivi della Fiorentina contro il Torino. Ecco le sue parole a Radio Serie A:
Cosmi incredulo: “Dei gol così non si subiscono nemmeno in categorie inferiori”
Il primo gol subito dalla Fiorentina contro il Torino non esiste ma non solo in Serie A, neanche nelle categorie inferiori. Persino Casadei era incredulo. Il modo in cui si muove la linea difensiva è da horror. Si è parlato molto del gol al 94', ma quello ci può anche stare, invece il primo è assurdo. Vanoli non è uno stupido e sicuramente avrà provato decine di volte quella situazione, è l'abc del calcio. Spero per la Fiorentina che Rugani sia l'uomo giusto per mettere a posto certe lacune
