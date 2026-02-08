Viola News
Ferrara: “Vanoli non salta. Un po’ più di rabbia agonistica non farebbe male”

Ferrara: “Vanoli non salta. Un po’ più di rabbia agonistica non farebbe male” - immagine 1
Il giornalista sottolinea anche l'atteggiamento che spesso si vede in campo
Redazione VN

La Fiorentina non esonererà Paolo Vanoli. Questa, in pratica, è la convinzione di Benedetto Ferrara, che in collegamento su Rtv38 durante la trasmissione "Viola" dice:

Se non accadono cataclismi ad oggi impronosticabili ed imprevedibili, la Fiorentina chiuderà il campionato con Paolo Vanoli in panchina. Anche contro il Torino abbiamo assistito ad un film già visto quest'anno, con i soliti gol stupidi che la squadra continua a prendere. Continuano a dire che l'unica soluzione è lavorare, ci chiediamo allora cosa hanno fatto da luglio ad oggi. Poi in certi momenti della partita un poco più di rabbia agonistica e cattiveria sportiva non guasterebbero. Ormai lo sappiamo e lo abbiamo capito da un bel po', questa squadra ci continuerà a far soffrire fino a maggio.

