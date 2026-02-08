Amoruso: “Vanoli da esonerare? Non c’è più tempo. Errori di Dodò incredibili”

L'ex difensore della Fiorentina, oggi opinionista, Lorenzo Amoruso ospite di "Viola" su Rtv38 commenta la situazione in casa gigliata dopo il 2-2 contro il Torino:
Purtroppo per l'ennesima volta in questo campionato abbiamo visto una squadra senza personalità, sappiamo tutti che fino a maggio ci sarà soffrire tanto per salvarci. Leggo che in tanti vogliono esonerare Vanoli, ma ormai siamo fuori tempo massimo. E bacchette magiche non ce ne sono in giro, io in carriera ne avrò viste due/tre di situazioni miracolose. Certo, al tecnico della Fiorentina si deve assolutamente contestare la gestione della parte finale della gara, i cambi ed il passaggio alla difesa a 5. Si è preoccupato di Zapata come se fosse Maradona... Poi perché togliere Kean, lascialo lassù con Piccoli a tenere il pallone lontano dalla propria area. Perché è quello il problema della squadra viola, la difesa. Sullo 0-1 per il Torino quello che fa Dodò è incredibile e alla fine della gara ha sbagliato tutto. L'esonero di Vanoli non è nemmeno nei pensieri più remoti di Paratici, peccato per questa situazione perché a tratti questa squadra gioca anche bene.
