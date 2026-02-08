Ferrara e Giaccherini in coro: “Scamacca è più completo di Kean”

Ferrara e Giaccherini nel post-partita di Fiorentina-Torino, commentano così le parole di Paratici su Moise Kean

Redazione VN 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 12:14)

Non sono passate inosservate le parole del post-partita di ieri sera, quando il dibattito negli studi di DAZN si è acceso intorno alla figura di Moise Kean. A innescare la miccia è stato il commento di Ferrara e Giaccherini alle parole della conferenza stampa di presentazione di Fabio Paratici proprio sul numero 20 viola: "Kean lo conosco benissimo, l’ho visto entrare alla Juventus a 10 anni. In tempi non sospetti dissi che è l’attaccante italiano più forte che c’è, dipende solo da lui. Può segnare 20/25 gol ogni stagione con qualunque maglia italiana."

Una visione che ha trovato però il muro di Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini. I due opinionisti, pur riconoscendo le doti fisiche di Moise, hanno spostato l'asticella del confronto su Gianluca Scamacca, ritenuto un profilo decisamente più completo e funzionale. "Kean ha strappi importanti, ma Scamacca oggi offre una varietà di soluzioni che Moise ancora non ha", ha sottolineato Giaccherini, trovando la sponda dell'ex difensore juventino.

Il discorso è scivolato inevitabilmente sulla Nazionale di Rino Gattuso: con i playoff per il Mondiale 2026 alle porte, il dubbio su chi debba guidare l'attacco azzurro è più vivo che mai. Secondo Ferrara e Giaccherini, il centravanti dell'Atalanta sarebbe un passo avanti rispetto al viola per leadership tecnica e capacità di legare il gioco. Un verdetto che suona come una sfida per Kean: per smentire Ferrara e "Giaccherinho", e per riconquistare Gattuso, Moise dovrà iniziare a far parlare i numeri, proprio come profetizzato da Paratici.