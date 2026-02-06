L'ex viola Michael Kayode in un'intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato del sogno Nazionale che potrebbe presto realizzarsi:
Kayode: "Nazionale? Ho sentito Gattuso, ci spero. Tornerò a vivere a Firenze"
Kayode: “Nazionale? Ho sentito Gattuso, ci spero. Tornerò a vivere a Firenze”
"Firenze è una città di cui sono innamorato, in quattro anni mi sono trovato benissimo. Penso che a fine carriera andrò proprio a viverci"
Gattuso? Sì, devo dire che ci siamo sentiti. La scelta ovviamente rimane a lui. Ho ancora l’età per giocare in Under 21, sono giovane, non ho fretta. Se dovesse arrivare una chiamata per entrare nel giro della qualificazione al Mondiale sarebbe un sogno, come credo sarebbe per chiunque. Rimango però tranquillissimo a riguardo. Londra? È una città totalmente diversa rispetto a Torino e Firenze. Molto più caotica, ma bella da vivere. Firenze è una città di cui sono innamorato, in quattro anni mi sono trovato benissimo. Penso che a fine carriera andrò proprio a viverci. Mi sento fortunatissimo ad aver trovato un club come la Fiorentina prima e il Brentford ora che mi hanno dato tanto spazio, pur essendo giovanissimo. In questo modo crescere è più facile, si ha il tempo di lavorare sui propri obiettivi, come per esempio la nazionale.
