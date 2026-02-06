Valcareggi: “Rugani si muove come Beckenbauer, ma perché fuori lista UEFA?”

Furio Valcareggi a Lady Radio: "Rugani è il miglior colpo, toglierà il posto a Pongracic. Paratici? Dirigente di livello, ma snob"

Redazione VN 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 16:06)

Nel corso del suo intervento a Lady Radio, il noto procuratore Furio Valcareggi ha analizzato con la consueta schiettezza i temi caldi in casa Fiorentina: dall'impatto di Fabio Paratici all'acquisto di Daniele Rugani, fino alle scelte di Vanoli per la lista UEFA:

"Rugani è la chicca" — Valcareggi non ha dubbi su chi sia l'acquisto regina del mercato invernale, pur sollevando un interrogativo non banale: "Il miglior acquisto è Daniele Rugani. Gli altri sono bravini, ma la chicca è lui: viene da una carriera di livello alla Juve. In campo si muove come Beckenbauer, è regale, anche se fin troppo 'bravo ragazzo': uno che non prende mai un giallo mi fa storcere il naso. Però non capisco una cosa: se non è in lista UEFA, cosa è venuto a fare, a dare il cencio al Viola Park? Se lo prendi, deve essere la pedina per risalire".

Gerarchie in difesa — Secondo l'opinionista, l'inserimento dell'ex Juventus sposterà gli equilibri del pacchetto arretrato, a discapito dell'acquisto estivo più oneroso: "Quando sarà a disposizione diventerà titolare. Chi gli farà spazio? Tra Comuzzo e Pongracic dico il croato. Comuzzo ha il vantaggio logistico della fiducia del club, mentre Pongracic spesso si perde. Rugani per valori è un titolare, anche se finora è stato considerato quasi un 'cerotto'".

Paratici — Spazio poi al nuovo volto dirigenziale, Fabio Paratici, tra vecchi ricordi e l'impatto comunicativo avuto a Firenze: "Lo conosco dai tempi di Brindisi, è un grande dirigente anche se alla Juve l'operazione Ronaldo ha rovinato tutto. In conferenza è stato intelligentissimo: dire di aver cercato lui Commisso e non viceversa è stata una mossa magistrale. Ha uno stile un po' snob, preso sicuramente dalla Juventus, ma sa come gestire l'immagine. La sua presenza aiuterà Rugani e Solomon a inserirsi subito".

Il mercato: "Voti? Non conosco Harrison" — Infine, una stoccata sul metodo di giudizio dei nuovi arrivati: "Non voglio dare voti ora, si danno a fine anno. Come si fa a giudicare Harrison se non lo si conosce? Battezzo Rugani perché so chi è, degli altri si sa poco. Il campo parlerà per loro".