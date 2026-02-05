Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
news viola
Bocci: “Commisso? Decisivi i prossimi mesi. A gennaio scelte particolari”
"La sconfitta contro il Napoli si può accettare per il valore assoluto, ma non per il momento degli Azzurri. Se riuscissi a portare a casa 7 punti nelle prossime 3 partite, sarebbe un buon risultato. I personaggi come Paratici ci sono, ma lui è una persona alla mano, almeno sembra. Paratici è un grande talent-scout, e mi auguro che al Tottenham abbia imparato a gestire una società a tutto tondo. Per me è giusto che si occupi della parte sportiva, mentre Stephan e Ferrari avranno voce in capitolo sulla gestione amministrativa. Nei prossimi mesi capiremo se i Commisso vorranno davvero tenere la Fiorentina, anche da quanto spesso tornerà Joseph. Il Tottenham? Non poteva dire nulla di diverso sul mercato di gennaio"
Il mercato: "Fortini? Bisogna capire se vuole firmare il rinnovo con la Fiorentina. Temo che la battaglia sul suo rinnovo sia complessa. La figura di Paratici non ha bisogno di presentazioni, anche se il mercato di gennaio non mi è piaciuto molto. Non mi ha impressionato la scelta di prendere Brescianini e Fabbian, due incursori, con caratteristiche simili. Mi aspetto che la professionalità di Paratici aiuti tutti, cose come quelle di Reggio Emilia non devono succedere. Paratici deve essere presente, anche nelle dinamiche dello spogliatoio. Con Pradè erano quasi tutti amici, ora è diverso, ma sicuramente Paratici avrà il controllo dell'area tecnica. Ora però la Fiorentina deve capire quale sarà il proprio destino sul campo. Se la Fiorentina prende due gol a partita non si salva."
© RIPRODUZIONE RISERVATA