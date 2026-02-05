Bocci: “Commisso? Decisivi i prossimi mesi. A gennaio scelte particolari”

"La sconfitta contro il Napoli si può accettare per il valore assoluto, ma non per il momento degli Azzurri. Se riuscissi a portare a casa 7 punti nelle prossime 3 partite, sarebbe un buon risultato. I personaggi come Paratici ci sono, ma lui è una persona alla mano, almeno sembra. Paratici è un grande talent-scout, e mi auguro che al Tottenham abbia imparato a gestire una società a tutto tondo. Per me è giusto che si occupi della parte sportiva, mentre Stephan e Ferrari avranno voce in capitolo sulla gestione amministrativa. Nei prossimi mesi capiremo se i Commisso vorranno davvero tenere la Fiorentina, anche da quanto spesso tornerà Joseph. Il Tottenham? Non poteva dire nulla di diverso sul mercato di gennaio"