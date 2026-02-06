Ag. Solomon: “Che affare a 10 milioni, no agli inglesi. Se retrocedono? Va via”

Le parole dell'entourage di Solomon

Redazione VN 6 febbraio - 14:19

A 26 anni Manor Solomon ha già attraversato un percorso lungo e particolare nel calcio europeo. Il trequartista della nazionale israeliana, nell’ultimo giorno del mercato estivo, era passato in prestito dal Tottenham al Villarreal. Con l’apertura della finestra di gennaio, però, il suo cammino ha preso una nuova direzione portandolo a Firenze, sponda Fiorentina.

A raccontare i retroscena del trasferimento in Italia è stato Shlomi Ben Ezra, che fa parte dell’entourage del giocatore, intervenuto alla trasmissione radiofonica israeliana "Hamesh BaAvir".

"La Fiorentina è stata una scelta giusta e si vede dal fatto che nelle ultime due partite ha già avuto minuti importanti. Il club ha un’opzione di acquisto e per loro la decisione è stata molto semplice. Ha firmato per sei mesi con un’opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro. Se la Fiorentina dovesse retrocedere, lascerebbe automaticamente il club. C’era anche la possibilità di andare al Southampton, ma non voleva scendere in Championship. Speriamo che la Fiorentina resti in Serie A per poter proseguire insieme".

Ben Ezra ha poi aggiunto una valutazione sul valore del calciatore: "Nel calcio di oggi 10 milioni per Solomon sono un affare. Non parlerei di una sua involuzione: non ha giocato 100 partite male, ovunque sia stato ha sempre fatto bene. Ha avuto una complicazione fisica nel 2023 e si è fatto male anche nella preparazione estiva".