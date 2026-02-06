Cecchi: “Paratici e lo stile Dortmund per una Fiorentina riconoscibile nel mondo”

"Credo che ieri, alle parole di Paratici sull'unire la Fiorentina con Firenze, non ci sia stato un tifoso viola che non abbia applaudito. Una squadra riconoscibile e con un marchio d'ambizione come quella di Montella e quella di Prandelli. Il brand Firenze può valere molto anche nel mondo. La vittoria deve essere l'obiettivo di questo sport, però nella nostra città è importante la riconoscibilità di gioco. Con Commisso abbiamo visto la Fiorentina di Italiano, che regalava gioia e buon gioco."