Damiani sul mercato della Fiorentina: “Spero sia servito per la salvezza”

Le parole dell'operatore di mercato, Oscar Damiani, sul lavoro fatto a gennaio dalla Fiorentina per raggiungere la salvezza
Redazione VN

L'operatore di mercato, Oscar Damiani, ha parlato ai microfoni di TMW dell'ultima sessione invernale di calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

Speriamo che sia servito per arrivare alla salvezza, anche se non è facile. Migliorare le squadre a gennaio è difficile. Servono investimenti importanti e calciatori che possono dare un contributo, anche se non si tratta mai di interventi decisivi. Faccio fatica a dire chi si è mosso meglio. Non vedo grandi miglioramenti. A gennaio la fisionomia della squadra non viene cambiata.

