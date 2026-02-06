L'operatore di mercato, Oscar Damiani, ha parlato ai microfoni di TMW dell'ultima sessione invernale di calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole:
Damiani sul mercato della Fiorentina: “Spero sia servito per la salvezza”
Le parole dell'operatore di mercato, Oscar Damiani, sul lavoro fatto a gennaio dalla Fiorentina per raggiungere la salvezza
Speriamo che sia servito per arrivare alla salvezza, anche se non è facile. Migliorare le squadre a gennaio è difficile. Servono investimenti importanti e calciatori che possono dare un contributo, anche se non si tratta mai di interventi decisivi. Faccio fatica a dire chi si è mosso meglio. Non vedo grandi miglioramenti. A gennaio la fisionomia della squadra non viene cambiata.
