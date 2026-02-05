Radio Bruno: “Rugani in forte dubbio. Si va verso il forfait per sabato”

Viola News
Potrebbe slittare il debutto in maglia viola di Daniele Rugani. L'ex Juventus è in forte dubbio contro il Torino
Redazione VN

Daniele Rugani è stato l'ultimo rinforzo del mercato invernale in casa Fiorentina. Il ruolo del difensore era una necessità impellente per la Fiorentina, viste le difficoltà di Comuzzo e Pongracic. Rugani nell'ultimo periodo ha avuto qualche problema fisico e potrebbe saltare la gara contro il Torino.

Come rivela il Pentasport di Radio Bruno, la sua presenza contro i Granata è in forte dubbio. Difficilmente verrà convocato da Paolo Vanoli, dato che oggi si è allenato a parte. Il problema al polpaccio continua ad incidere su di lui. Tra l'altro Rugani non è nemmeno stato inserito in lista Uefa.

