Tiberio Guarente, ex centrocampista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:
Guarente: “La Fiorentina aveva bisogno di Rugani. La pressione pesa molto”
"Quando arrivi a gennaio, i risultati la fanno da padrone. Inizi a vedere il traguardo, ed il problema della Fiorentina è che riuscire ad ottenere i risultati con una tensione così alta, è complesso. La famiglia Commisso è sempre stata vicina alla squadra, ed avere Paratici è un valore aggiunto. Avrà provato a dare una scossa, a modo suo. Magari una parola di un dirigente simile, possa far scattare qualcosa. Kean è un attaccante straordinario, se non sei al 100% in questa Serie A fai fatica. Manca la fiducia che solo i risultati che ti danno."
I singoli: "Il rientro di Kean? Tutto dipenderà da come troverà la Fiorentina al suo ritorno. Kean è uno di quei giocatori che verrà coccolato dalla dirigenza e dalla squadra. Rugani è un ragazzo tranquillo, ha sempre fatto il suo, è un professionista incredbile. In questo momento la Fiorentina ha bisogno di giocatori di esperienza, continui come Rugani."
