Ufficiale la lista UEFA: Rugani fuori! Le scelte di Vanoli sui tre nuovi innesti

La Fiorentina attraverso il mercato di gennaio ha rinforzato la rosa con 5 acquisti. Solo 3 di questi giocatori possono essere inseriti nella nuova lista UEFA, da consegnare in vista della Conference League. La Fiorentina ha ufficializzato i giocatori che Vanoli potrà utilizzare in Europa, ecco i nomi:
La lista Uefa della Fiorentina ha riservato delle sorprese. Vanoli sceglie due esclusioni notevoli
La lista—
Calciatori Liberi
• De Gea
• Dodo
• Fabbian (Nuovo inserimento)
• Fazzini
• Gosens
• Gudmundsson
• Harrison (Nuovo inserimento)
• Kospo
• Ndour
• Parisi
• Pongracic
• Solomon (Nuovo inserimento)
Calciatori formati in Italia
• Fagioli
• Mandragora
• Kean
• Piccoli
Calciatori formati nel club
• Lezzerini
• Ranieri
