Ufficiale la lista UEFA: Rugani fuori! Le scelte di Vanoli sui tre nuovi innesti

La lista Uefa della Fiorentina ha riservato delle sorprese. Vanoli sceglie due esclusioni notevoli
La Fiorentina attraverso il mercato di gennaio ha rinforzato la rosa con 5 acquisti. Solo 3 di questi giocatori possono essere inseriti nella nuova lista UEFA, da consegnare in vista della Conference League. La Fiorentina ha ufficializzato i giocatori che Vanoli potrà utilizzare in Europa, ecco i nomi:

La lista

Calciatori Liberi

• De Gea

• Dodo

Fabbian (Nuovo inserimento)

• Fazzini

• Gosens

• Gudmundsson

Harrison (Nuovo inserimento)

• Kospo

• Ndour

• Parisi

• Pongracic

Solomon (Nuovo inserimento)

Calciatori formati in Italia

• Fagioli

• Mandragora

• Kean

• Piccoli

Calciatori formati nel club

• Lezzerini

• Ranieri

