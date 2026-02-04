Non solo Paratici, altra ufficialità in casa Fiorentina. Lorenzo Giani è il nuovo capo dell'area scouting della prima squadra.
Fiorentina, altra ufficialità: Giani nuovo capo dell’area scouting
Esperienze passate in Italia e all'estero
Il comunicato della Fiorentina:
ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell'Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni.
