Fiorentina, altra ufficialità: Giani nuovo capo dell’area scouting

Esperienze passate in Italia e all'estero
Non solo Paratici, altra ufficialità in casa Fiorentina. Lorenzo Giani è il nuovo capo dell'area scouting della prima squadra.

Il comunicato della Fiorentina:

ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell'Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni.

