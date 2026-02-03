Gazzetta: “Solomon e Rugani i simboli del nuovo corso firmato Paratici”

Sebbene l’annuncio ufficiale arrivi solo ora, l’impronta dell’ex dirigente juventino è già visibile. Manor Solomon, di proprietà del Tottenham, è un profilo che Paratici conosce bene, così come Daniele Rugani, con cui ha condiviso anni importanti alla Juventus. Il centrale difensivo rappresenta uno dei colpi simbolo del nuovo corso: esperienza, leadership e senso di appartenenza. «Da toscano è come tornare a casa», ha dichiarato Rugani dopo la firma, sottolineando la volontà di aiutare la squadra a uscire da una situazione di classifica che non rispecchia il reale valore della rosa.