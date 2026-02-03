Gazzetta: “Tra campionato e Conference, febbraio è il mese della verità viola”

Dopo un gennaio iniziato bene e chiuso tra delusioni e sconfitte, la Fiorentina è attesa da una serie di impegni chiave: scontri diretti in campionato contro Torino, Como e Pisa e i playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I nuovi acquisti si sono già affacciati in campo e alcuni, come Brescianini e Solomon, hanno lasciato subito il segno. Vanoli ha cambiato sistema, passando al 4-1-4-1, e ora dispone di maggiori rotazioni in tutti i reparti. Ritrovare continuità e certezze sarà fondamentale per completare la risalita e mettersi definitivamente alle spalle una stagione fin qui complicata.