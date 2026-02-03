Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Tra campionato e Conference, febbraio è il mese della verità viola”

news viola

Gazzetta: “Tra campionato e Conference, febbraio è il mese della verità viola”

Gazzetta: “Tra campionato e Conference, febbraio è il mese della verità viola” - immagine 1
Calendario fitto e partite chiave: febbraio può indirizzare la stagione della Fiorentina in campionato e in Europa.
Redazione VN

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si guarda ora al futuro, con un mese di febbraio che si preannuncia decisivo per la stagione viola.

Dopo un gennaio iniziato bene e chiuso tra delusioni e sconfitte, la Fiorentina è attesa da una serie di impegni chiave: scontri diretti in campionato contro Torino, Como e Pisa e i playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I nuovi acquisti si sono già affacciati in campo e alcuni, come Brescianini e Solomon, hanno lasciato subito il segno. Vanoli ha cambiato sistema, passando al 4-1-4-1, e ora dispone di maggiori rotazioni in tutti i reparti. Ritrovare continuità e certezze sarà fondamentale per completare la risalita e mettersi definitivamente alle spalle una stagione fin qui complicata.

Leggi anche
Fiorentina, rivoluzione di gennaio: mercato totale per inseguire la salvezza
G. Galli: “Alla Fiorentina deve cambiare l’anima, il mercato da solo non basta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA