Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si guarda ora al futuro, con un mese di febbraio che si preannuncia decisivo per la stagione viola.
Gazzetta: “Tra campionato e Conference, febbraio è il mese della verità viola”
Calendario fitto e partite chiave: febbraio può indirizzare la stagione della Fiorentina in campionato e in Europa.
Dopo un gennaio iniziato bene e chiuso tra delusioni e sconfitte, la Fiorentina è attesa da una serie di impegni chiave: scontri diretti in campionato contro Torino, Como e Pisa e i playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I nuovi acquisti si sono già affacciati in campo e alcuni, come Brescianini e Solomon, hanno lasciato subito il segno. Vanoli ha cambiato sistema, passando al 4-1-4-1, e ora dispone di maggiori rotazioni in tutti i reparti. Ritrovare continuità e certezze sarà fondamentale per completare la risalita e mettersi definitivamente alle spalle una stagione fin qui complicata.
