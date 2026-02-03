Viola News
G. Galli: “Alla Fiorentina deve cambiare l’anima, il mercato da solo non basta”

Giovanni Galli
Giovanni Galli analizza il mercato viola
Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha analizzato il mercato viola. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

A gennaio si cerca di migliorare e puntellare la rosa già esistente, ma io nella Fiorentina avrei cercato più di motivare quelli che già c'erano e che tu hanno portato in questa situazione. Nonostante gli errori commessi in estate, nessuno del lato destro della classifica può vantare giocatori come Kean, Piccoli, Gudmundsson o De Gea. E' chiaro che la Fiorentina non sia da retrocessione al di là del mercato. Con l'arrivo di Rugani, Vanoli ha 4 centrali a disposizione. In più lui è italiano, toscano e sa cosa è la Fiorentina e questo è un altro aspetto positivo. Dei nuovi arrivati promuovo Brescianini; in una stagione come questa serve gente che sappia cosa è Firenze e cosa voglia dire lottare per salvarsi. Deve cambiare l'anima prima di tutto. Le altre hanno perfettamente presente per cosa lottano.

