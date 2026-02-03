G. Galli: “Alla Fiorentina deve cambiare l’anima, il mercato da solo non basta”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha analizzato il mercato viola. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:
A gennaio si cerca di migliorare e puntellare la rosa già esistente, ma io nella Fiorentina avrei cercato più di motivare quelli che già c'erano e che tu hanno portato in questa situazione. Nonostante gli errori commessi in estate, nessuno del lato destro della classifica può vantare giocatori come Kean, Piccoli, Gudmundsson o De Gea. E' chiaro che la Fiorentina non sia da retrocessione al di là del mercato. Con l'arrivo di Rugani, Vanoli ha 4 centrali a disposizione. In più lui è italiano, toscano e sa cosa è la Fiorentina e questo è un altro aspetto positivo. Dei nuovi arrivati promuovo Brescianini; in una stagione come questa serve gente che sappia cosa è Firenze e cosa voglia dire lottare per salvarsi. Deve cambiare l'anima prima di tutto. Le altre hanno perfettamente presente per cosa lottano.
