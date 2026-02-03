Rugani, occasione colta al volo: la Fiorentina chiude il mercato in difesa

Il colpo arriva sul filo di lana. La Fiorentina mette il punto finale al proprio mercato assicurandosi Daniele Rugani, sbarcato nella notte a Firenze e subito impegnato nelle visite mediche di rito. Il difensore centrale approda in viola dalla Juventus con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, condizionato al raggiungimento della salvezza. In caso di conferma, Rugani rimarrebbe a Firenze fino al 2028.
Nelle sue prime parole da nuovo giocatore gigliato, il centrale ha espresso grande soddisfazione per la scelta fatta, sottolineando il desiderio di rimettersi in gioco dopo un periodo complicato. «È un po’ come tornare a casa», ha dichiarato, rimarcando la voglia di dare il proprio contributo a un gruppo giovane e ambizioso.
Rugani ha evidenziato l’importanza dell’esperienza in una squadra ricca di talenti emergenti, ribadendo la massima disponibilità nei confronti dell’allenatore e dello spogliatoio. Un innesto che porta solidità e leadership a un reparto che aveva bisogno di certezze. Lo scrive La Nazione
