Rugani, occasione colta al volo: la Fiorentina chiude il mercato in difesa

Nelle sue prime parole da nuovo giocatore gigliato, il centrale ha espresso grande soddisfazione per la scelta fatta, sottolineando il desiderio di rimettersi in gioco dopo un periodo complicato. «È un po’ come tornare a casa», ha dichiarato, rimarcando la voglia di dare il proprio contributo a un gruppo giovane e ambizioso.

Rugani ha evidenziato l’importanza dell’esperienza in una squadra ricca di talenti emergenti, ribadendo la massima disponibilità nei confronti dell’allenatore e dello spogliatoio. Un innesto che porta solidità e leadership a un reparto che aveva bisogno di certezze. Lo scrive La Nazione