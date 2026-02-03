Gazzetta: “Moise Kean può partire titolare contro il Torino”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di Moise Kean rientrato solo nell'ultima sfida dopo i problemi accusati alla caviglia:
ieri la Fiorentina ha goduto di una giornata di riposo e oggi tornerà ad allenarsi al Viola Park per preparare la gara casalinga di sabato contro il Torino. L'obiettivo di Paolo Vanoli è quello di schierare Moise Kean dal primo minuto: l'attaccante è appena rientrato dallo stop per problemi alla caviglia.
