Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ridisegnata dopo il mercato di gennaio si schiera con il 4-1-4-1: De Gea tra i pali, linea difensiva con Dodô, Rugani, Pongracic e Gosens, Fagioli davanti alla difesa e un centrocampo più offensivo a supporto di Kean.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa FOTO – CorSport: “Ecco la formazione della Fiorentina dopo il mercato”
Corriere dello Sport
FOTO – CorSport: “Ecco la formazione della Fiorentina dopo il mercato”
Dal mercato al campo: il Corriere dello Sport disegna la Fiorentina di Vanoli nel 4-1-4-1
Secondo il quotidiano a fare spazio all'ex Juventus arrivato nell'ultimo giorno di mercato sarebbe Comuzzo, non al meglio in questo periodo. Sarebbe indiscutibile invece Mandragora, nonostante l'arrivo di Fabbian
© RIPRODUZIONE RISERVATA