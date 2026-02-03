Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa FOTO – CorSport: “Ecco la formazione della Fiorentina dopo il mercato”

Corriere dello Sport

FOTO – CorSport: “Ecco la formazione della Fiorentina dopo il mercato”

FOTO – CorSport: “Ecco la formazione della Fiorentina dopo il mercato” - immagine 1
Dal mercato al campo: il Corriere dello Sport disegna la Fiorentina di Vanoli nel 4-1-4-1
Redazione VN

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ridisegnata dopo il mercato di gennaio si schiera con il 4-1-4-1: De Gea tra i pali, linea difensiva con Dodô, Rugani, Pongracic e Gosens, Fagioli davanti alla difesa e un centrocampo più offensivo a supporto di Kean.

Secondo il quotidiano a fare spazio all'ex Juventus arrivato nell'ultimo giorno di mercato sarebbe Comuzzo, non al meglio in questo periodo. Sarebbe indiscutibile invece Mandragora, nonostante l'arrivo di Fabbian

Leggi anche
CorFio svela: “La Fiorentina aveva ceduto Gosens, lui è voluto rimanere”
CorSport duro: “La rivoluzione è stata fatta, ora la salvezza senza scuse”

© RIPRODUZIONE RISERVATA