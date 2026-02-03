CorSport duro: “La rivoluzione è stata fatta, ora la salvezza senza scuse”

Rivoluzione completata e obiettivo fissato: alla Fiorentina ora serve solo la salvezza

Redazione VN 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 07:44)

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. Alla Fiorentina non resta che una strada, chiara e inderogabile: la salvezza. Chi c’era è chiamato a dare di più, chi è arrivato dal mercato invernale deve garantire subito ciò che serve per centrare l’obiettivo, costi quel che costi.

Sotto la regia di Fabio Paratici, il club ha cambiato volto: quattordici movimenti complessivi, sei innesti e sette uscite, e un gruppo profondamente diverso rispetto a quello di inizio gennaio. Ora spetta a questa nuova Fiorentina il compito di tirarsi fuori dai guai.

Gli acquisti non sono stati di facciata, ma mirati: Rugani per dare esperienza in difesa, Brescianini e Fabbian per un centrocampo più offensivo, Solomon e Harrison per aumentare il peso sugli esterni e offrire nuove soluzioni a Vanoli. Niente colpi ad effetto, ma un mercato di necessità che il campo dovrà giudicare.

Il gruppo è cambiato nella fisionomia, ora deve cambiare nei risultati. Tocca ai nuovi, ma anche a chi è rimasto come Gosens, Fortini e Fazzini, trasformare questa rivoluzione in salvezza. Perché il mercato è finito, le scuse anche. Adesso conta solo restare in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport