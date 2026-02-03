Nuovo assetto e occasioni mancate: come cambia la Fiorentina dopo il mercato

La finestra invernale si è chiusa con un chiaro indirizzo tecnico. La Fiorentina ha rafforzato il centrocampo con profili più portati all’inserimento che alla rottura, come Brescianini e Fabbian, ha aggiunto esperienza in difesa con Rugani e soprattutto ha puntato forte sugli esterni, individuando in Solomon e Harrison la svolta tattica per il nuovo corso.