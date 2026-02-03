La finestra invernale si è chiusa con un chiaro indirizzo tecnico. La Fiorentina ha rafforzato il centrocampo con profili più portati all’inserimento che alla rottura, come Brescianini e Fabbian, ha aggiunto esperienza in difesa con Rugani e soprattutto ha puntato forte sugli esterni, individuando in Solomon e Harrison la svolta tattica per il nuovo corso.
Corriere Fiorentino
Nuovo assetto e occasioni mancate: come cambia la Fiorentina dopo il mercato
Gli innesti hanno infatti ampliato le soluzioni a disposizione di Vanoli, favorendo il passaggio dal 3-5-2 di inizio stagione all’attuale 4-1-4-1, sistema nel quale le corsie laterali assumono un ruolo centrale.
In questo contesto si inserisce anche la decisione di trattenere Fortini, nonostante l’interesse concreto della Roma, sebbene restino dubbi sul rinnovo contrattuale. Proprio la necessità di rinforzare ulteriormente le fasce ha spinto il club a sondare nuovi profili negli ultimi giorni di trattative: prima il tentativo per Zappa, poi il pressing su Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 dell’Aston Villa in prestito al Lipsia, operazione sfumata per il ritardo nella documentazione.
Sul fronte uscite, la dirigenza aveva escluso Fazzini da qualsiasi cessione. Non si è invece concretizzato il prestito secco di Kouamè al Verona, nonostante il deposito inizialmente segnalato in Lega, mentre Sabiri è rimasto in viola per mancanza di offerte concrete. Scelta simile anche per Gosens, che ha rifiutato la proposta del Nottingham Forest decidendo di restare a Firenze per contribuire alla corsa salvezza.
Una rincorsa che passa anche dai cinque nuovi arrivi di gennaio, frutto di un mercato impostato da Paratici, destinato a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo a partire da domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA