La Nazione: “Fazzini resta, Fortini sfuma: le trattative dell’ultima giornata”

Il racconto dell'ultimo giorno di mercato della Fiorentina

Redazione VN 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 07:16)

L’ultima giornata di mercato della Fiorentina è stata intensa e ricca di incastri, tra operazioni concluse, piste tramontate e conferme importanti. Arriva innanzitutto la fumata bianca per Fazzini, che resterà in maglia viola: il club ha deciso di puntare su di lui senza inserire ulteriori centrali di centrocampo, nonostante un tentativo della Cremonese nelle ultime ore.

Si è invece interrotta sul più bello la trattativa per Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 di proprietà dell’Aston Villa. Il giocatore, attualmente in prestito al Lipsia, era stato individuato come rinforzo ideale, ma il mancato invio tempestivo dei documenti ha fatto saltare l’operazione.

Capitolo Fortini: il laterale è stato a lungo corteggiato dalla Roma, che negli ultimi giorni aveva lasciato intendere un possibile affondo. L’offerta però non è mai arrivata e l’affare è rimasto in sospeso (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE)