Lista Conference, cosa succede? I possibili cambi e la questione portiere

Uno dei temi centrale posto calciomercato invernale resta quello legato alla Conference League e alle liste. Ora la decisione passa a Vanoli , che entro giovedì dovrà definire le scelte in vista della seconda fase europea. Non mancano i nodi, soprattutto considerando i cinque nuovi arrivi: Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani , ma solo tre potranno essere inseriti.

La questione portiere

La questione legata al portiere dovrebbe trovare soluzione con l’esclusione di Christensen dalla lista e con la promozione a terzo, alle spalle di De Gea e Lezzerini, di Leonardelli, già inserito nella lista B. Per quanto riguarda invece i giocatori di movimento, la sensazione è che Vanoli opti per una scelta equilibrata, inserendo un profilo per reparto. Solomon e Brescianini sembrano destinati all’inserimento, mentre l’ultimo posto potrebbe andare a Rugani, anche per evitare di restare scoperti in difesa. In questo scenario resterebbero esclusi Harrison e Fabbian, oltre a Lamptey. Lo scrive La Nazione