Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, esprime tutte le sue perplessità sul mercato di gennaio della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Fiorentina, già 30mln di riscatti. Cessione pesante in estate?”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Fiorentina, già 30mln di riscatti. Cessione pesante in estate?”
I dubbi di Ernesto Poesio
Sul fronte mercato resta ancora molto da definire con i viola che ieri hanno praticamente chiuso per il difensore della Juventus Rugani e potrebbero fare altrettanto con Zappa del Cagliari. Due operazioni che vanno ad aumentare le scelte in difesa, ma che sulla carta non sembrano colmare del tutto la lacuna della leadership difensiva apparsa anche a Napoli evidente. Già perché dopo i 90 milioni estivi, la Fiorentina in questo gennaio si è già impegnata per la prossima estate con oltre 30 milioni di obblighi riscatto. Una bella cifra che probabilmente porterà a qualche cessione pesante in estate (Kean su tutti) e con cui dovrà fare i conti il nuovo direttore sportivo Paratici. Vedremo, visto che ormai mancano pochi giorni al 5 febbraio, data indicata come il giorno dell’insediamento ufficiale del manager al Viola Park.
© RIPRODUZIONE RISERVATA