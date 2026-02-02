Nazione: “Fiorentina, adesso gli scontri diretti. Qui si riscrive la stagione”

Quaranta giorni per riscrivere la stagione: l a Fiorentina è arrivata al momento in cui non contano più calcoli o attenuanti, ma solo i punti. Il calendario, finalmente favorevole, propone una serie di partite dal peso specifico enorme, una sorta di spareggio continuo che può dare una svolta a un campionato fin qui vissuto nei bassifondi. Dopo il ko di Napoli, messo in preventivo da Vanoli, l’attenzione è già rivolta alle prossime “battaglie”: da qui al 15 marzo sei gare decisive, quattro delle quali scontri diretti per la salvezza.

Al Franchi arriveranno Torino, Pisa e Parma, mentre in trasferta i viola saranno attesi dalle sfide con Como, Udinese e Cremonese. Un’occasione forse irripetibile per uscire dalla zona retrocessione, dove la Fiorentina staziona senza interruzioni dalla settima giornata. Anche il contesto generale alimenta un cauto ottimismo: la sconfitta del Lecce ha tenuto i salentini a un solo punto di distanza e ha contribuito ad abbassare la soglia salvezza.